Aschersleben/MZ. - Am Donnerstagnachmittag wurde einer 76-Jährigen in Aschersleben das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen. Laut Polizeibericht war die Rentnerin in einem Supermarkt in der Eislebener Straße einkaufen und hatte ihre Tasche am Einkaufswagen angehängt. Es wird davon ausgegangen, dass sie ihr Hab und Gut in der Tiefkühlabteilung kurz aus den Augen gelassen haben muss, denn als die Seniorin an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl des Portemonnaies.

Einen Tatverdächtigen konnte die Frau während und nach dem Einkauf nicht ausmachen, heißt es. In der gestohlenen Geldbörse befanden sich neben persönlichen Dokumenten auch Bargeld und die EC-Karte. Mit dieser soll der mutmaßliche Täter kurz nach dem Diebstahl am Automaten einer nahe gelegenen Bankfiliale bereits Bargeld abgehoben haben. Er war mit einem braunen Mantel bekleidet und trug während des Abhebens eine Gesundheitsmaske. Das Videomaterial wird gesichert und zum Bestandteil der weiteren Ermittlungen, teilt das Revier Salzlandkreis mit.

Nicht im Einkaufswagen transportieren

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Handtaschen oder sonstige Wertgegenstände nicht im oder am Einkaufswagen transportiert werden sollten. Diese Gegenstände gehören immer an die Person und sollten gerade im Gedränge nicht aus den Augen gelassen werden. Weiterhin wird geraten, Wohnungs- oder Hausschlüssel nicht zusammen mit Personaldokumenten zu transportieren, weil das Diebe dazu ermuntern könne, nach dem Diebstahl der Handtasche auch die Wohnanschrift aufzusuchen. Gleiches gelte für die gemeinsame Aufbewahrung von EC- oder sonstigen Kreditkarten sowie den dazugehörigen PIN-Nummern.