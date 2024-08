Auf der Bahnstrecke von Halle nach Halberstadt hat am Donnerstag ein 67-Jähriger vor zwei Frauen die Hose runtergelassen. Der Mann wurde in Aschersleben gestellt, die Polizei sucht nun nach den Zeuginnen.

Polizei stellt am Ascherslebener Bahnhof Exhibitionisten: Zeuginnen aus dem Zug dringend gesucht

Aschersleben/Halle/MZ - Die Polizei sucht zwei Zeuginnen, die am vergangenen Donnerstagabend gegen 20 Uhr während einer Bahnfahrt auf der Strecke von Halle nach Halberstadt von einem Mann belästigt worden sind. Wie aus einer Pressemitteilung der Bundespolizei hervorgeht, hatten sich die Frauen kurz nach der Abfahrt des Zuges in Halle an den Triebfahrzeugführer gewandt, weil ein Mann vor ihnen die Hose heruntergelassen hatte.

Täter in Aschersleben gestellt

Weil die Einsatzkräfte des Bundespolizeireviers Halberstadt zu dieser Zeit bei einem anderen Einsatz gebunden waren, habe sich eine Streife der Landespolizei umgehend zum Bahnhof Aschersleben begeben. Dort stellten die Beamten den 67-jährigen Deutschen und bugsierten ihn aus dem Zug. Die Personalien des bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mannes wurden aufgenommen, die zuständige Bundespolizei fertigte eine Anzeige.

Aussagen der Zeuginnen sind unverzichtbar

Für das Ermittlungsverfahren seien die Aussagen der beiden unbekannt gebliebenen Frauen von größter Bedeutung. Sie waren mit der Bahn weitergefahren und seien vermutlich in Gatersleben ausgestiegen.

Die Bundespolizei bittet die beiden Frauen dringend, sich in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/56 54 95 55 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Es sei auch möglich, das Kontaktformular auf der Webseite der Bundespolizei zu nutzen und sich auf diesem Weg zu melden.