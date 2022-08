Nur wenige waren zu schnell unterwegs bei Blitzer-Aktion im Salzlandkreis

Salzlandkreis/MZ - Auch in diesem Jahr hat sich die Polizei in Sachsen-Anhalt an den sogenannten Roadpol-Wochen, bei denen Geschwindigkeitskontrollen im Mittelpunkt standen, beteiligt. Im Revierbereich Salzlandkreis wurde vom 8. bis 14. August an elf unterschiedlichen Kontrollpunkten geblitzt, informiert Polizeisprecherin Natalie Krebsz.