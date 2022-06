Neue Wipperbrücke in Klein Schierstedt soll den Ort künftig besser vor Hochwasser schützen

Die Straße über die Wipper in Klein Schierstedt ist gesperrt. Sie wird jetzt abgerissen. Der Verkehr wird umgeleitet.

Klein Schierstedt/MZ - In Klein Schierstedt wird mit dem Bau einer neuen Wipperbrücke begonnen. Das Landesamt für Hochwasserschutz Sachsen-Anhalt (LHW) werde diesen Bau leiten, informierte Ortsbürgermeister Frank Herrmann. An der Wipperbrücke staute sich das Wasser bisher nach starken Regenfällen häufig zurück, so dass die Wipper über die Ufer trat und einige Grundstücke und Straßen von Klein Schierstedt überflutete.