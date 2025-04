In Aschersleben und Gatersleben öffnen am Freitag die Kreis- und Stadtbibliothek zu einem besonderen Anlass. Was neben einem Bücherflohmarkt und Lesungen geboten wird.

In den Bibliotheken in Aschersleben und Gatersleben kann am Freitagabend nicht nur in Büchern geblättert werden.

Aschersleben/Gatersleben/MZ - Die öffentlichen Bibliotheken neu entdecken – das ist das Ziel der jährlichen Nacht der Bibliotheken. Unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken.“ werden Bibliotheken in ganz Deutschland um die Wette strahlen, heißt es auf der Webseite des Deutschen Bibliotheksverbandes, der die Nacht gemeinsam mit den Landesverbänden am Freitag, 4. April, initiiert.

Und auch die Kreisbibliothek des Salzlandkreises in der Breiten Straße 22 in Aschersleben und die Stadtbibliothek der Stadt Seeland in Gatersleben, in der Schmiedestraße 1, machen dabei mit und hoffen auf den Besuch von jungen und natürlich auch älteren Leseratten.

Buntes Programm und Flohmarkt

„Wir haben von 18 bis 22 Uhr ein buntes Programm für Jung und Alt zusammengestellt. Dabei stehen natürlich Bücher im Vordergrund“, hat Susanne van Treek, die Leiterin der Kreisbibliothek, der MZ verraten. Es sollen aber auch andere Angebote vorgestellt werden. Zudem gibt es den Frühjahrs-Bücherflohmarkt.

Die Kinderbibliothek ist bis 20 Uhr geöffnet. Dort gibt es eine Onilo-Lesung mit animierten Geschichten, die spielerisch das Sprach- und Lesevermögen fördern sollen. Es kann auch gebastelt und in vielen Kinder- und Jugendbüchern geschmökert werden.

Die älteren Besucher können im Lesesaal Gesellschaftsspiele ausprobieren. Es warten aber auch zwei Lesungen im Lesecafé. Andrea Schwigon liest 20 Uhr „Renate Bergmann traut sich was“ von Torsten Rohde. Susanne van Treek stellt ab 21 Uhr den Schweden-Krimi „Im Herzen so kalt“ von Sandra Åslund vor.

Vorlesegeschichten in Gatersleben

Die Stadtbibliothek in Gatersleben nimmt am Freitag erstmals an der Aktion teil. Mit Vorlesegeschichten werden die Kinder in fantasievolle Welten entführt. Sie machen Lesen zu einem echten Abenteuer, denkt Bibliotheksleiterin Martina Ruppert, die bei der Aktion von den Bücherfreunden vom ExLibris-Verein unterstützt wird.

16 Uhr startet das Programm, zu dem das Vorlesen von spannenden Geschichten für Kinder gehören werde, ebenso passende Bastelangebote und eine offene Bibliothek. Kleine Snacks, Kuchen und erfrischende Getränke gebe es auch. Der Eintritt ist dank des Fördervereins der Bibliothek frei. Die Mitglieder des Vereins meinen: „Bringt eure Neugierde mit. Wir freuen uns auf euch!“

Mit der Veranstaltung möchten der Deutsche Bibliotheksverband und seine 16 Landesverbände deutschlandweit auf die umfangreichen Angebote der Einrichtungen aufmerksam machen und die Bürger dazu animieren, wieder Lust aufs Lesen zu bekommen. Dabei sein können am Freitag alle Bibliotheken. Egal, ob es sich um große oder kleine, um wissenschaftliche oder allgemeine Einrichtungen handele.