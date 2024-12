Nach den furchtbaren Bildern aus Magdeburg haben Aschersleber Kulturanstalt, Polizei und Schausteller in Aschersleben sofort reagiert.

Nach Anschlag in Magdeburg: Ascherslebener Weihnachtsmarkt wird durch Händler abgeriegelt

Nach dem Anschlag in Magdeburg haben Händler und Schausteller mit ihren Fahrzeugen die Zufahrten zum Aschersleber Weihnachtsmarkt gesichert.

Aschersleben/MZ/fge - Nach den furchtbaren Nachrichten vom Magdeburger Weihnachtsmarkt haben die Verantwortlichen in Aschersleben unverzüglich reagiert. Polizei und Aschersleber Kulturanstalt haben in enger Abstimmung Maßnahmen ergriffen, um die Zufahrten auf den Markt innerhalb kürzester Zeit zu versperren.

Schausteller und Händler stellten ihre Fahrzeuge zur Verfügung, um die Zugänge zu sichern. Über weitere Konsequenzen stimme man sich derzeit noch ab, hieß es von Seiten der AKA.

Am Abend war in Magdeburg ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gerast und hatte dabei mehrere Personen überfahren.

Die Landesregierung und die Stadt Magdeburg gehen derzeit von einem Anschlag aus. Über die Anzahl der Opfer ist bis zum Abend noch nichts Genaues bekannt.