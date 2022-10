Aschersleben/MZ - 100 Tage ist es her, dass Steffen Amme als Oberbürgermeister der Stadt Aschersleben vereidigt wurde. Und aufgrund der Energiekrise gab es trotz Sommerpause in der Stadtverwaltung viel zu tun. Anlässlich des Jubiläums traf MZ-Reporter Thilo Leuschner den Ascherslebener Oberbürgermeister zum Interview, um den Menschen Steffen Amme kennenzulernen und herauszufinden, wer dort eigentlich auf dem wichtigsten Stuhl im Rathaus sitzt.

Herr Amme, heute sind Sie 100 Tage im Amt. Zählen Sie noch mit?

Steffen Amme: Inzwischen wird es immer schwieriger, die Zahl aus dem Stegreif zu sagen. Vor Kurzem war Personalratsversammlung, dafür habe ich noch mal zurückgezählt. So ließ sich die bisherige Zusammenarbeit im Sinne der Stadt vor Augen führen, was für mich von großer Wichtigkeit ist.

Mit welchem Filmtitel würden Sie Ihre ersten 100 Tage im Amt beschreiben?

Ein Film fällt mir nicht ein, aber eine Grafik von Neo Rauch. Dort sieht man drei Männer: einen jungen, degenschwingenden D’Artagnan, einen Mann mit Presslufthammer und einen in die Jahre gekommenen Alten. Darin kann ich mich selbst wiedererkennen. Zuerst auf der Suche nach sich selbst, was für meinen Weg in die Politik steht; dann als Aufbrecher alter Strukturen und Ebner neuer Wege, so wie jetzt; und schließlich mein zukünftiges Ich, das aufgrund der leeren Sprechblase die Frage, wohin der Weg noch führt, vorerst unbeantwortet lässt.

Welches Fazit ziehen Sie persönlich nach Ihren ersten 100 Tagen?

Im Rathaus bin ich angekommen. Nach 100 Tagen im Amt befinde ich mich auf einem guten Weg, dieser Prozess ist aber noch nicht ganz zu Ende. Ich möchte mich ganz herzlich bei denjenigen bedanken, die mir den Start erleichtert haben: meinem Vorgänger, bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus und den städtischen Gesellschaften. Ich kann ein positives Fazit meiner ersten 100 Tage ziehen.

Wem schreiben Sie denn inzwischen mehr WhatsApps, Ihrer Frau oder den Kollegen aus der Stadtverwaltung?

Für die Kollegen aus der Verwaltung nutze ich gar kein WhatsApp, da ist mir ein persönliches Gespräch in jedem Fall lieber. Wenn sich überhaupt etwas an meinem Kommunikationsverhalten geändert hat, dann, dass ich meine Frau einmal öfter anrufen muss, um ihr zu sagen: „Es wird heute wohl etwas später.“

Haben Sie Ihr neues Büro im Rathaus umgestalten lassen, wenn Sie dort jetzt so viel Zeit verbringen?

Ja, den Schreibtisch. Ich bin immer noch verblüfft, dass der innerhalb von 24 Stunden aus dem analogen ins digitale Zeitalter geholt wurde. So konnte ich ihn gleich an meinem ersten Arbeitstag richtig nutzen. Das war mir wichtig im Hinblick auf die Digitalisierung, denn ich finde, ein Oberbürgermeister muss die Entwicklung mittragen. Generell ist das etwas, was ich voranbringen möchte: intern im Rathaus und als Service für die Bürger. Mit der Onlineterminvergabe sind wir gestartet und als nächsten logischen Schritt sehe ich das bargeldlose Bezahlen.

Im Wahlkampf war auch der Dienstwagen Ihres Vorgängers immer mal wieder Thema. Nutzen Sie diesen?

Nein. Der Leasingvertrag ist ausgelaufen und ich habe entschieden, kein neues Fahrzeug anzuschaffen. Das ist mein persönlicher, kleiner Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Ich fahre privat nach Aschersleben rein und wenn ich tatsächlich mal ein Auto brauche, stehen genügend andere Dienstfahrzeuge für die Stadtverwaltung zur Verfügung.

Wenn man Sie schon nicht an der Limousine erkennen kann, gibt es dann ein bestimmtes Oberbürgermeister-Outfit, das Sie sich zugelegt haben?

Nein. (lacht) Natürlich habe ich mir in Hinblick auf das Amt als Oberbürgermeister das Eine oder Andere zugelegt, aber ich entscheide immer nach Termin, was passt.

Sie waren jahrelang Ortsbürgermeister von Wilsleben. Fällt es Ihnen schwer, den Ort jetzt gleichberechtigt zu behandeln?

Durch meine Erfahrungen als Ortsbürgermeister und Stadtrat weiß ich um die Bedeutung der Ortsteile, das hilft mir heute weiter. Letzten Donnerstag habe ich mich zum ersten Mal mit den Ortsbürgermeistern zu einer gemeinsamen Gesprächsrunde getroffen, wie ich es vor der Wahl versprochen hatte.

Welche anderen Ideen und Wahlkampfversprechen konnten Sie in ihren ersten 100 Tagen umsetzen?

Ein bereits eingelöstes Wahlkampfversprechen ist zum Beispiel die Einführung der Bürgersprechstunde, die jeweils am ersten Montag eines Monats die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch bietet.

Und anders herum? Gibt es ein Thema, das Sie im Rathaus bereits zur „Chefsache“ erklärt haben?

Das gibt es tatsächlich, nämlich das Thema „Intel“, die Ansiedlung des Unternehmens in Magdeburg – auch wenn das bisher noch nicht nach außen kommuniziert wurde. Ich habe bereits mehrere Veranstaltungen besucht, denn ich sehe es als Chance für Aschersleben. Die richtige Handhabung könnte zu einem Zuzug von Familien oder der Ansiedlung anderer Gewerbe führen, deshalb müssen wir uns darum bemühen. Alles was mit Intel zu tun hat, muss im Haus über meinen Tisch.

Apropos Tisch: Gibt es jemanden aus dem Rathaus, mit dem Sie besonders gerne Mittag essen gehen?

Wenn es die Zeit zulässt, nehme ich das Mittagsangebot im „Grauen Hof“ in Anspruch. Dort versuche ich mich immer mit verschiedenen Mitarbeitern an einen Tisch zu setzen, um für gleichberechtigten Austausch zu sorgen.

Gibt es jemanden, den Sie nicht an Ihrem Tisch sehen wollen?

(lacht) Nein, da fällt mir ad hoc niemand ein. Persönliche Gespräche und Austausch sind mir mit jedem wichtig.

Auch wenn sich das sehr harmonisch anhört, gibt es sicherlich Debatten, in denen die Gefühle hochkochen. Wie kommen sie dann wieder herunter?

In meinen ersten 100 Tagen ist diese Situation noch nicht zutage getreten, aber zukünftig wird es sowas sicher einmal geben. Dabei ist mir wichtig, dass ungeachtet aller Emotionen immer eine sachliche Diskussion möglich sein muss. Wichtig ist, dass man sich auch nach einer hitzigen Debatte in die Augen schauen kann. Beim „Herunterkommen“ spielt meine Familie eine wichtige Rolle. Dort kann ich mich immer auf einen Rat verlassen.

Feiern Sie mit der Familie Ihr 100-tägiges Amtsjubiläum?

Dafür müsste ich meinen Terminkalender fragen. Heute ist Berufsorientierungstag im Ballhaus und anschließend habe ich Termine bis in den Abend, da wird es wohl nichts. Allerdings würde ich heute ohnehin nicht nur die 100 Tage feiern, sondern auch den Geburtstag meines Bruders.