Mutmaßlicher Drogenhändler geht Polizei bei Kontrolle in Aschersleben ins Netz

In Aschersleben hat die Polizei einen mutmaßlichen Drogenhändler gestoppt.

Aschersleben/dpa - Durch eine Verkehrskontrolle ist die Polizei in Aschersleben einem mutmaßlichen Drogendealer auf die Spur gekommen. Die Beamten hatten den 28-Jährigen bereits am Freitagabend gestoppt, aus seinem Auto roch es nach Cannabis, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Ein Schnelltest zeigte an, dass der Mann Drogen konsumiert hatte. Bei der Durchsuchung des Mannes und des Wagens wurden portionierte und verpackte Betäubungsmittel gefunden. Zudem wurde nach einer Entscheidung der Staatsanwaltschaft Magdeburg die Wohnung des 28-Jährigen durchsucht.

Zwölf Cannabispflanzen, Verpackungsmaterial und eine Feinwaage wurden sichergestellt. Gegen den Mann wird nun wegen Verdachts auf Drogenhandel ermittelt.