Aschersleben/MZ - Die Handballer des HC Aschersleben verteilten am Sonnabendabend keine Geschenke: Das Team um Trainer Martin Wartmann behielt im Duell mit dem HC Glauchau/Meerane in der Mitteldeutschen Oberliga mit 23:18 (11:11) die Oberhand und feierte nach zwei Punktspiel-Niederlagen in Serie wieder „einen verdienten Sieg“, so der Coach.