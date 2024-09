Selbsthilfe-Theatergruppe „UnBeschränkt grandios“ bereitet ihr neues Stück vor und trifft sich dafür einmal im Monat zur Probe - auch in Aschersleben. In Schönebeck soll das Ergebnis für die Mitglieder anderer Selbsthilfegruppen zu sehen sein.

Physiotherapie in der Reha: Eine Szene aus dem neuesten Stück der Selbsthilfe-Theatergruppe.

Aschersleben/MZ. - Jeden ersten Donnerstag im Monat kommen sie zum Üben zusammen: Die Männer und Frauen der Theatergruppe „UnBeschränkt grandios“. Sie haben sich jetzt selbst verordnet, „ein bisschen auf die Tube zu drücken“. Denn das Jahresende ist schnell ran, und bis dahin soll das neue Theaterstück stehen.

Die Truppe ist kein Laientheater, wie es viele gibt. Denn alle Mitglieder haben ein Problem. Und sie alle haben den Weg in eine der vielen Selbsthilfegruppen im Landkreis schon gefunden. Im September 2022 ist die Theatergruppe der Selbsthilfekontaktstelle gegründet worden, und die Mitglieder kommen aus verschiedenen Gruppen von Depression über Schmerz bis hin zu Rheuma oder Diabetes. Die Aufführung des neuen Stückes wird im Schönebecker Tolbergsaal vor großem Publikum stattfinden. Die etwa 160 Zuschauer kommen ebenfalls aus Selbsthilfegruppen. „Die Leute, die da sitzen, bewundern es, dass da Gleichbetroffene auf der Bühne stehen und sich so etwas trauen. Und sie nehmen dabei was für sich mit“, ist Heike Krümmling von der Kontaktstelle überzeugt.

Vertrautheit ist da

Auch Sport gehört in ein ordentliches Reha-Programm. (Foto: Frank Gehrmann)

Und die Akteure selbst? „Vor der Gruppe zu üben, ist schon schwer. Vor Publikum ist es nochmal was anderes“, sagt die 23-jährige Josy. Doch inzwischen sei eine gewisse Vertrautheit da. Waldemar ist eines der aktuell 14 Mitglieder, die von Anfang an dabei sind. „Am Anfang kam ich mir etwas blöd vor, aber jetzt macht es richtig Spaß“, sagt er. Auch Ingrid und Uwe sind Gründungsmitglieder, die positiven Reaktionen aus dem Publikum würden zum Weitermachen anspornen. Tatsächlich seien die Anfänge „sehr schüchtern“ gewesen, doch die Truppe sei „über sich hinausgewachsen“, stellt Heike Krümmling fest. Und auch für den ein oder anderen, der sich nicht als Akteur auf die Bühne wagt, gebe es eine Aufgabe. Silvio zum Beispiel kümmert sich um die Technik, ein anderes Mitglied arbeitet hinter den Kulissen an den Kostümen.

Im diesjährigen Stück geht es um eine Reha-Einrichtung und lustige Begebenheiten während der Kur. „Die Aufführungen haben immer einen Bezug zur Selbsthilfe“, erklärt Heike Krümmling. Und um beim Üben voranzukommen und am Auftritt zu feilen, gibt es im August einen dreitägigen Workshop. Das sei anstrengend, bringe aber viel Input, Spaß und Vertrautheit in die Gruppe. Die Mimen sind zwischen 21 und 74 Jahren alt. „Mir gibt die Gruppe viel Kraft“, sagt Ingrid. Johanna, eine der Jüngeren, sagt, sie profitiere von der Lebenserfahrung der Älteren.

Gegenseitige Unterstützung

Heike Krümmling von der Kontaktstelle (li.) im Gespräch mit den Mimen. (Foto: Frank Gehrmann)

Auch wenn die Mitglieder der Gruppe von unterschiedlichen Krankheiten betroffen sind, so eint sie doch das Gefühl, nicht allein zu sein. „Jeder darf sein, wie er ist. Keiner muss sich erklären und jeder hat eine Idee, wie man helfen kann“, sagt Silvio. Und sei es nur die gegenseitige Unterstützung bei Anträgen, ergänzt Uwe. Bei den Treffen gehe es keinesfalls nur darum, über das eigene Befinden zu sprechen. Ganz im Gegenteil: „Wir können auch mal lachen über uns selbst“, sagt Heike. „Wir können nicht heilen. Aber in den Selbsthilfegruppen können wir die Lebenssituation des einzelnen verbessern“, sagt Heike Krümmling.

Im Landkreis arbeiten zurzeit 108 Selbsthilfegruppen. Ansprechpartnerin ist Claudia Ludwig-Lischka, Tel. 0160/6 57 95 01

In eigener Sache: Im Text wurden bewusst nur die Vornamen der Betroffenen verwendet.