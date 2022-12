Mehrere Elektroroller in Aschersleben gestohlen

Aschersleben/MZ - Am Montagabend wurde ein Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses am Tie gemeldet. Wie die Täter in den Hausflur gelangten, ist laut Polizeiangaben noch unklar. Die Täter entwendeten zwei elektrische Roller und ein Fahrrad, bevor sie das Haus wieder verließen. Eine Anzeige wurde aufgenommen und erste Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Ein weiterer Einbruch wurde am Dienstagvormittag zur Anzeige gebracht. Unbekannte Täter sind am Vorabend in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Wallstraße eingebrochen und haben drei elektrische Roller gestohlen. Der Diebstahl soll zwischen 22 und 24 Uhr geschehen sein. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.