Marcus Fleischer will für die Freien Wähler in den Landtag.

Aschersleben - Beständigkeit, Ehrgeiz, Heimatverbundenheit - das sind Eigenschaften, die Marcus Fleischer in der DNA hat. Den 1985 in Aschersleben geborenen Familienvater hat es 2014 der Liebe und Familie wegen in den beschaulichen Ort Neuplatendorf (Falkenstein/Harz) verschlagen. Dort wohnt er in einem Mehrgenerationenhaus und ist auf dem Weg zum Selbstversorger. „Politisch war ich schon immer interessiert. Ich wollte aber mitmischen und nicht einfach Dinge geschehen lassen“, erzählt er über die Anfänge seiner politischen Laufbahn.

Die meisten Übereinstimmungen mit seinen Überzeugungen fand er schließlich bei den Freien Wählern. Als Ortsbürgermeister in Neuplatendorf und Stadtratsmitglied in Falkenstein/Harz hat er bereits Erfahrungen sammeln können. „Ich möchte vernünftige Debatten führen und etwas für meine Region erreichen“, sagt er. Und dafür will er jetzt einen Schritt weiter gehen und in den Landtag einziehen. Für den Wahlkreis 18 (Aschersleben, Seeland, Falkenstein/Harz, Arnstein) ist er Kandidat der Freien Wähler.

Doch wofür will er sich einsetzen? „Es wurden viele leere Versprechungen gemacht, zum Beispiel bei der Digitalisierung. Da muss jetzt endlich angepackt werden, damit unsere Schulen gut aufgestellt sind“, ist er sich sicher. Außerdem will er aktiv kleinere Städte und Dörfer stärken. „Es braucht Zukunftspläne und Lösungen für den demografischen Wandel.“ Aus Erfahrung weiß er, dass auch das Ehrenamt gestärkt werden müsse. „Die Vereine und die Jugendarbeit müssen unterstützt werden.“

Wie er den Wahltag verbringt, ist schon klar. „Meine Tochter hat an dem Tag Geburtstag, also ist das erstmal ein ganz wichtiger Termin“, sagt er lächelnd. Wenn dem gelernten Orthopädietechniker etwas Freizeit bleibt, treibt er gern Sport, zum Beispiel geht er laufen oder spielt Beachvolleyball. Zu Hause in Neuplatendorf ist aber auch immer eine Menge zu tun. Schließlich wollen die drei Töchter auch etwas von ihrem Papa haben und die Tiere - 23 Hennen, zwei Hähne und drei Alpakas - müssen versorgt werden. „Wir sind zu Hause ein Team und arbeiten zusammen. Es ist keine Last, sondern Freude.“ Und genau mit dieser Freude will er Politik im Landtag machen. (mz)