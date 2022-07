Mannschaften aus Aschersleben und Seeland sind raus bei Sparkassen-Cup

Aschersleben/MZ - Zwei Landesklasse-Vertreter, ein Landesligist und Verbandsligist SC Bernburg stehen im Halbfinale um den Sparkassen-Cup im Salzlandkreis. Am Freitag, 22. Juli, erwartet Nienburg um 18.30 Uhr dann Staßfurt und Plötzkau Bernburg. Die vier Teams hatten sich am Sonntag in den Viertelfinalspielen durchgesetzt.

