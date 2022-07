Lovis hat das beste Abi an der Ascherslebener Schweitzer-Schule

Der 19-Jährige will Biologie studieren und später in der Pharmaindustrie arbeiten.

Aschersleben/MZ - Lovis Haas gehört mit seinem Abiturschnitt von 1,6 zu den Besten seines Jahrgangs an der Gemeinschaftsschule „Albert Schweitzer“. Nun stellt er sich die Frage: „Bin ich jetzt einer dieser Streber? Immerhin werden die Besten immer so genannt“, so der 19-Jährige mit einem Augenzwinkern.