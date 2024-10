Margret Heinze und Roland Hagenow haben sich im Seniorenheim in Aschersleben kennen- und lieben gelernt. Nun wollen die 72-Jährigen heiraten. Die ganze Einrichtung ist in heller Aufregung.

Aschersleben/MZ - „Es ist nicht das einzige Paar, das seit 2002 bei uns zusammengefunden hat, aber dass jemand heiratet, das hatten wir auch noch nicht“, erzählt Daniela Stemmler von einer ganz besonderen Liebesgeschichte. Denn in ihrer Senioren-Residenz in Aschersleben haben sich Margret Heine und Roland Hagenow kennen- und lieben gelernt. Am kommenden Donnerstag geben sich die beiden im Rathaus der Stadt das Ja-Wort.