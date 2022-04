Künftige Pflegekräfte aus Vietnam bei Ameos in Aschersleben begrüßt

Das Ameos-Institut Ost bildet in Aschersleben erstmals acht junge Menschen aus Asien zu Pflegehelfern aus. Was sich das Unternehmen davon erhofft.

Aschersleben/MZ - Drei junge Männer und fünf junge Frauen aus Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam haben in dieser Woche eine Ausbildung zu Pflegehilfskräften im Ameos -Institut Ost begonnen. Sie sollen die Personalsituation in der Pflege entschärfen helfen.