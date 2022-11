Krebsgefährdete Esskastanie findet sich in Ascherslebens Parks und Gärten

Lars Heidenreich erklärt die Pflanzenwelt in Ascherslebens Parks und Gärten. In dieser Folge geht es um die Esskastanie, die vom Krebs befallen werden kann.

Aschersleben/MZ - Wenn in wenigen Tagen die Weihnachtsmärkte wieder öffnen, wird wohl auch der Duft von gerösteten Maronen in der Luft liegen. Maronen, wie die Edel- oder Esskastanien ebenfalls heißen, gibt es auch in Aschersleben.