Mark Forster - hier bei einem Auftritt im Theater Bernburg mit Pianist Daniel Nitt - tritt am Freitagabend in Aschersleben auf.

Aschersleben/MZ - Sie sind Superstars und haben zahlreiche Fans: Mark Forster und Alex Christensen. Während Forster Deutsch-Pop macht, produziert Christensen als DJ vor allem Dance-Hits. Was beide eint? Sie geben am Wochenende Open-Air-Konzerte auf der Herrenbreite in Aschersleben.