Kommt die große Rückgabewelle?

Aschersleben - Ein Jahr Corona-Pandemie. Zwischen Homeoffice, Homeschooling und Lockdown kann da schnell mal Langeweile aufkommen. Und kommt die Ausgangssperre, ist der nächtliche Stadt- oder Ortsrundgang nur noch in Ausnahmefällen erlaubt. Zum Beispiel um mit seinem Hund Gassi zu gehen. „Doch das ist kein Grund für den Kauf eines Haustieres“, sagt Silvia Rupkalwies, Leiterin des Tierheims in Aschersleben. „Tierkäufe sollten wohl überlegt sein und nicht ausschließlich pandemiebedingt erfolgen“, appelliert sie an die Vernunft der Menschen.

„Es ist schwierig geworden, an einen kleinen Hund zu kommen“

Denn sie und ihre Berufskollegen fürchten, dass nach der Pandemie und dem damit verbundenen Aus für Homeoffice und Co. die Zeit der Menschen für ihre Vierbeiner weniger wird und eine „Rückgabewelle“ kommt. „In der Pandemie angeschaffte Haustiere kennen oft das Alleinsein gar nicht. Das kann später zu Problemen führen.“ Und im schlimmsten Falle wird der Haustiertraum zum Albtraum und die Tiere werden im Tierheim abgegeben. Noch sei die Lage ruhig - sowohl bei den Anfragen nach Hunden, als auch bei den Tierabgaben.

„Wer auf der Suche nach einem Hund ist, sucht in der Regel einen jungen Hund. Doch da sieht es schlecht aus“, sagt Rupkalsiwes. Sie weiß, dass die Welpenpreise im letzten Jahr durch die Decke geschossen sind, „weil die Nachfrage einfach so groß ist.“ Einen Hund vom Züchter könne man sich kaum noch leisten. „Und deshalb kaufen einige die Welpen aus Osteuropa, die dort unter schlimmen Bedingungen gezüchtet werden“, so Rupkalwies. „Es ist schwierig geworden, an einen kleinen Hund zu kommen. Doch ich kann jedem empfehlen, beim Welpenkauf achtsam zu sein.“

Im Ascherslebener Tierheim leben vor allem Hunde, die aus problematischen Verhältnissen kommen oder Wesensstörungen haben. „Die sind leider schwer vermittelbar“, weiß die Tierheim-Chefin. Freuen würde sie sich aber, wenn zum Beispiel Hündin Asta noch einen Besitzer finden würde. „Asta ist zehn Jahre alt und eine Seele von Hund. Wir wären glücklich, wenn sie ihren Lebensabend bei einer älteren Familie verbringen könnte.“

Haustier-Boom in der Corona-Pandemie?

Das melden immer mehr Städte. In Aschersleben habe sich die Zahl der gemeldeten Hunde während der Pandemie allerdings kaum verändert, kann Stadtsprecherin Annett Krake mitteilen. Das sind die Zahlen: „2019 gab es 2.038 Personen, die Hundesteuer zahlten, 2020 waren es 2.033 und 2021 sind es bisher 2.038“, listet Annett Krake auf.

Seinen Hund anzumelden, ist Pflicht - und das Versäumnis kein Kavaliersdelikt, erklärt die Stadtsprecherin. „Sonst kann ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden und es drohen Zwangsgelder. In letzter Konsequenz kann es auch zur Sicherstellung des Tieres kommen.“ Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes seien dazu angehalten, insbesondere die Anleinpflicht zu kontrollieren. „Wir bekommen aber auch einige Hinweise aus der Bevölkerung zur Hundehaltung und prüfen dann, ob die Tiere ordnungsgemäß angemeldet sind.“ (mz/kwu)