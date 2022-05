Kommen mehr Blitzer und Knöllchen in Aschersleben?

Die Polizei, hier ein Einsatz in der Magdeburger Chaussee, wird ihre Geschwindigkeitskontrollen in der Region normal weiterführen.

Aschersleben/MZ - Der neue Bußgeldkatalog, mit dem Verkehrssünder deutlich härter bestraft werden können, ist am Dienstag in Kraft getreten. Vor allem Geschwindigkeitsüberschreitungen und Falschparken werden stärker bestraft. Doch dafür bedarf es Kontrollen. Wird nun in der Region Aschersleben stärker kontrolliert? Schließlich ließen sich damit auch klamme Kommunalkassen aufbessern.