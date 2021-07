Klarinettist beeindruckt Schüler in Aschersleben

Warum der Komponist Helmut Eisel mit Kindern Musik macht und warum ihm das Improvisieren am Herzen liegt.

Aschersleben/MZ - „Wenn meine Oma mir früher Lieder vorgesungen hat, habe ich mitgesungen und die immer ein bisschen verändert. Meine Oma fand das nicht immer gut“, erzählt Komponist Helmut Eisel den Schülern der Grundschule Pfeilergraben mit einem Lächeln. „Ich hatte einfach schon immer Spaß an der Veränderung“, schließt der 66-Jährige an.

Und so ist er auch zur Musik gekommen: „Ich wollte seit eh und je Geschichten erzählen. Und das gelingt mir am besten mit Musik. Vor allem, wenn ich sie immer wieder verändere.“ Aufgrund seines Improvisationstalents und seiner besonderen musikalischen Gabe entwickelte er sein Markenzeichen „die sprechende Klarinette“.

Von seinem Werdegang erzählte der Komponist den Schülern der Pfeilergrabengrundschule. Der studierte Mathematiker hatte nämlich beruflich eigentlich ganz andere Pläne. Doch die Musik habe ihn einfach nicht losgelassen.

Wie vielseitig sein Instrument - die Klarinette - ist, zeigt er den Schülern natürlich auch. So klingt es in dem einen Moment ruhig und melodisch und ein paar Sekunden später schon wieder bedrohlich und herausfordernd. „Man kann in der Musik einfach wahnsinnig viel machen.“

Auch seine Liebe zum Klezmer offenbart Eisel. „Ich war schon immer fasziniert von der Klezmermusik.“ Klezmer ist jüdische Volksmusik. Die wichtigsten Instrumente im Klezmer sind Klarinette, Geige und Tsimbl (Hackbrett).

Eisel spielt den Kindern auch Glen Millers „In the Mood“ vor und zeigt, wie variabel der bekannte Song sein kann. „Jeder versteht Musik ein wenig anders. Wichtig ist, dass man sich seine eigenen Gedanken macht zu dem, was man hört. Dann macht es erst richtig Spaß“, animiert er die Kinder zur Improvisation.

Helmut Eisel engagiert sich deutschlandweit im Projekt „Rhapsody in School“, das Schulbesuche renommierter Musiker organisiert. Mit seinem Trio „ Helmut Eisel und JEM“ spielt er zahlreiche Konzerte in Europa und Israel, als Gastsolist arbeitet er zum Beispiel mit dem Gypsy-Swing Gitarristen Joscho Stephan, aber auch mit zahlreichen Sinfonieorchestern zusammen.