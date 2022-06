Keine Chance auf schnellen Baubeginn für Ascherslebener Grundschule

Bohrungen bis in 30 Meter Tiefe sollen Baugrund erkunden. Damit verzögern sich Arbeiten an neuer Mensa.

Aschersleben/MZ - Die Erkundungsbohrungen reichen in eine Tiefe von bis zu 30 Metern. Wo jetzt gebohrt wird, soll eine neue Mensa für die Grundschule an der Staßfurter Höhe in Aschersleben gebaut werden. Eine Mensa, die nicht nur das Problem der unzumutbaren Essenausgabe im Keller, sondern auch die Platzprobleme der Schule lösen soll. Deshalb sind in dem Gebäude auch zwei Klassenzimmer geplant