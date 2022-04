Jutta Löffler schließt ihren Laden in Aschersleben

Warum die Inhaberin das Traditionsgeschäft aufgibt - und wann ihre Nachfolgerin dort in die Selbstständigkeit starten will.

Aschersleben - Mittwoch, 30. Juni, ist der letzte Arbeitstag für Jutta Löffler. Aber gerade in den vergangenen Tagen kamen immer noch Kunden in die kleine Goldschmiede am Tie in Aschersleben, die das ein oder andere Schmuckstück auf die Ladentheke legten. „Kann man das reparieren?“ Man kann. Meistens jedenfalls. Und Jutta Löffler kann schlecht Nein sagen.