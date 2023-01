Geldsorgen: Droht dem Jugendverein Elf in Aschersleben nach 30 Jahren das Aus?

Der Jugendverein Elf startet 2023 mit einem dicken Minus auf dem Konto. Was passieren muss, damit nach der 30-Jahr-Geburtstagsparty nicht Schluss ist.

Mittwochs finden sich besonders viele Kinder in der „Butze“ ein. Das Tanztraining mit Vivien Horn ist der Renner beim Jugendclub Elf.

Aschersleben/MZ - Seit 1993 ist der Jugendverein Elf in Aschersleben eine Säule der Jugendarbeit. Zwischen 50 und 60 Kinder besuchen täglich die Schülerfreizeiteinrichtung „Butze“ oder den Jugendclub „Hinterhof“ in der Heinrichstraße, die von der gemeinnützigen Organisation betrieben werden. „30 Jahre muss man erstmal schaffen“, sagt die Vereinsvorsitzende Vivien Horn. Im März steht das große Jubiläum an, gefeiert werden soll im Sommer.