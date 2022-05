Josefine H. aus Aschersleben ist tot - war die Tat geplant? Neue Details sind schockierend

Durch Recherchen der Volksstimme wurden weitere Einzelheiten zu dem gewaltsamen Tod der 14-Jährigen in Aschersleben bekannt. So soll Josefine H. durch eine Vielzahl an Messerstichen getötet worden sein. Reue zeige der Ex-Freund nicht.

Aschersleben - Eine ganze Region befindet sich in tiefer Trauer. Grund dafür ist der gewaltsame Tod einer 14-Jährigen. Josefine H. wurde seit Donnerstagabend, 4. November, vermisst. Die tagelangen Hoffnungen der Angehörigen, die Schülerin doch noch lebend zu finden, zerplatzten am Mittwoch, 10. November, als eine Person nahe des Garagenkomplexes in der Aschersleber Valentina-Tereschkowa-Straße die Leiche der 14-Jährigen entdeckte. Der leblose Körper soll auf einer Wiese in der unmittelbaren Nähe eines Grabens nur wenige Meter von den Garagen entfernt gelegen haben.