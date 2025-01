Mittäter in schockierendem Mordfall verurteilt: So hoch fällt die Strafe aus

In Aschersleben herrschte nach dem Mordfall Josefine große Trauer. Nun wurde ein Mittäter in Magdeburg verurteilt.

Aschersleben/Magdeburg. - Der Mordfall Josefine aus Aschersleben hat bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Mehr als drei Jahre nach der Tat musste sich nun ein Mittäter vor dem Landgericht Magdeburg verantworten. Jetzt wurde er wegen der Beihilfe zum Mord verurteilt.

Der heute 17 Jahre alte Sascha R., ein guter Freund des Haupttäters Jonas K., ist zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Laut dem Pressesprecher des Magdeburger Landgerichts, Christian Löffler, ist das Urteil allerdings noch nicht rechtskräftig. Heißt: Gegen das Urteil könne noch Revision vor dem Bundesgerichtshof eingelegt werden.

Mordfall Josefine H. aus Aschersleben: Landgericht Magdeburg verurteilt Mittäter

Der noch nicht rechtskräftig verurteilte Mittäter im Mordfall Josefine ist vom Landgericht Magdeburg verurteilt worden. Foto: dpa | Klaus-Dietmar Gabbert

Der komplett nichtöffentliche Prozess hatte im Oktober 2024 begonnen. Sascha R. wurde vorgeworfen, als sogenannter Gehilfe dem damals gleichaltrigen 14 Jahre alten Haupttäter Jonas K. geholfen zu haben, die damals ebefalls 14 Jahre alte Ex-Freundin des Haupttäters, Josefine H., ermordet zu haben.

Mordfall Josefine aus Aschersleben: Mittäter soll "Schmiere" gestanden haben

Nach Informationen der Redaktion geriet der mögliche Mitwisser schnell ins Visier der Ermittler. Sascha R. habe "Schmiere" während der Tat gestanden und soll das Handy der Getöteten entsorgt haben. Auch die mögliche Hilfe beim Beseitigen der Leiche steht nach Redaktions-Recherchen im Raum.

Sascha R. soll eng mit Jonas K. befreundet gewesen sein. Beide seien auf die gleiche Schule gegangen. "Jetzt nervt sie nicht mehr", hatte Jonas K. in einer WhatsApp-Nachricht an den jetzt angeklagten Sascha R. geschrieben, so die Bild. Die Nachricht habe er direkt nach dem Mord verschickt, heißt es.

Jonas K. war bereits am 16. August 2022 wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von 9 Jahren und 6 Monaten verurteilt worden. Dabei hatte das Landgericht Magdeburg die Mordmerkmale Grausamkeit, Heimtücke und niedrige Beweggründe festgestellt. Die Kammer blieb damit knapp unter der möglichen Höchststrafe.

Anfang November 2021 war Josefine H. aus Aschersleben von ihrem Ex-Freund Jonas K. ermordet worden. Es sollen eine Vielzahl an Messerstichen im Nacken, Brust- und Gesichtsbereich der Leiche gefunden worden sein.

Da der Angeklagte zum Tatzeitpunkt und auch heute noch minderjährig sei, fand die gesamte Hauptverhandlung laut Löffler nicht öffentlich statt.