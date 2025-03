Auch in diesem Jahr wurde in der Alten Hobelei in Aschersleben der St. Patrick’s Day gefeiert.

Feinster irischer Folk, unter anderem mit F.misd, begeisterte am Sonnabend die Besucher der Alten Hobelei in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Feinster irischer Folk begeisterte am Sonnabendabend die Besucher der ganz in Grün getauchten Alten Hobelei in Aschersleben. Die Aschersleber Kulturanstalt hat zum irischen Nationalfeiertag, dem St. Patrick’s Day, in die Location eingeladen und mehr 300 Gäste sind dem Ruf gefolgt.