In Kreisbibliothek und Kreisvolkshochschule in Aschersleben gilt weiter Maskenpflicht

Aschersleben - „Endlich können alle unsere Einrichtungen wieder besucht werden“, sagt Alexander Hartkopp, Leiter der Bildungsakademie im Salzlandkreis. „Und besucht meint auch besucht, denn aktuell können sowohl Kreisvolkshochschule als auch Musikschule und Bibliothek vor Ort wieder für den Publikumsverkehr öffnen.

Die Kreisvolkshochschule (KVHS) beendet ein von Online- und Hybridunterricht geprägtes erstes Kurshalbjahr und startet zur Jahresmitte in ein neues. Der Erfahrungsschatz aus den Online-Bildungsangeboten der letzten Monate bleibt und kommt nun neuen Angeboten zugute. Denn Online- oder Hybridkursformate stehen auch weiter zur Verfügung, um Anfahrtswege zu ersparen und mögliche Teilnahmebarrieren zu überbrücken.

Allerdings würden eben viele Teilnehmer auch das persönliche Miteinander wertschätzen, meint Alexander Hartkopp. Der direkte Kontakt zu den Kursleiterinnen und -leitern und zu anderen Teilnehmern, das Zusammentreffen und der Austausch außerhalb der eigenen vier Wände hätten ihren besonderen Wert.

Wer jetzt am Kursgeschehen an den KVHS-Standorten teilnehmen möchte, muss noch einige Auflagen zum Schutz der Gesundheit einhalten. So gilt in den Gebäuden, außerhalb des Unterrichts, weiter eine Maskenpflicht.

Räume wurden so bestuhlt, dass die Mindestabstände eingehalten werden können

Die Unterrichtsräume sind so bestuhlt, dass die Mindestabstände eingehalten und dort Masken entbehrlich werden. Regelmäßig wird gelüftet und desinfiziert. Ist die Gruppe größer als zehn Personen, greifen die drei G, der Nachweis des vollständigen Impfschutzes, der Genesung oder ein aktuelles negatives Testergebnis werden gebraucht.

In der Kreisbibliothek in Aschersleben ist das indes keine Zutrittsbedingung. Auch eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Allerdings ist auch hier das Tragen einer Maske unerlässlich, da Mindestabstände in den Gängen nicht immer eingehalten werden können, heißt es weiter in einer Mitteilung des Salzlandkreises. Sollte die gleichzeitig maximal mögliche Besucherzahl erreicht werden, steuern die Mitarbeiterinnen den Zugang. Noch geschlossen ist derzeit das kleine Lesecafè in der Bibliothek.

Aus den Räumen der Kreismusikschule dringen wieder Klänge der verschiedenen Instrumente nach draußen. Die lange Zeit des Onlineunterrichts kann endlich vom Präsenzunterricht abgelöst werden. Auch hier gilt: keine Maskenpflicht im Unterricht, jedoch auf den Wegen innerhalb der Gebäude. (mz)