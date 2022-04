In Aschersleben und im Seeland ist die Einsatzbereitschaft der Wehren durch Corona nicht gefährdet

Es gibt eine Empfehlung zur 2G-Regel im Einsatzdienst. Was die Stadtwehrleiter in Aschersleben und im Seeland dazu sagen.

Aschersleben/MZ - Mit den steigenden Infektionen wurden in den letzten Wochen im Land die Corona-Regeln verschärft. Es gilt 3G am Arbeitsplatz, im Nahverkehr oder beim Friseur; 2G in Gaststätten, Hotels, im Einzelhandel oder Freizeiteinrichtungen; 2G-plus bei Sport- und Kulturveranstaltungen. Auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren müssen sich vor einer Infektion mit dem Coronavirus schützen. Doch was gilt, wenn die Sirene schrillt und zum Einsatz gerufen wird?