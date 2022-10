Impfzentrum in Staßfurt öffnet wieder

Stassfurt/Aschersleben/MZ - Das Impfzentrum des Salzlandkreises in Staßfurt öffnet wieder. Darüber informiert die Pressestelle des Landkreises in einer Mitteilung. Ab dem 28. Oktober werden wieder Impfungen gegen das Coronavirus angeboten. In Zusammenarbeit mit dem ASB Salzlandkreis und der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Sachsen-Anhalt stehen laut Salzlandkreis die gängigen sowie speziell auf die verschiedenen Virus-Varianten angepassten Impfstoffe von Biontech, Moderna, Valneva und Novavax zur Verfügung. Bereits im Sommer hatte der Salzlandkreis in Staßfurt Corona-Impfungen an mehreren Tagen angeboten.

An folgenden Tagen können sich Bürger impfen lassen: 28. Oktober von 12 bis 18 Uhr, 4. November von 12 bis 18 Uhr, 11. November von 12 bis 18 Uhr, 18. November von 12 bis 18 Uhr und am 25. November von 12 bis 18 Uhr.

Termine können in wenigen Tagen online über die Internetseite des Salzlandkreises gebucht werden, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Möglich sei aber auch eine Impfung ohne Termin. Die Bürger sollten alle notwendigen Unterlagen wie Impfpass und Krankenkassenkarte dabeihaben. Der Salzlandkreis könne das Angebot auch erweitern, heißt es weiter in der Mitteilung. Landrat Markus Bauer sagt, der Salzlandkreis werde die niedergelassenen Ärzte mit Blick auf die gesellschaftliche Verantwortung weiterhin bei der Gesundheitsversorgung in diesem Bereich unterstützen. „Erster Ansprechpartner sollte jedoch ein niedergelassener Arzt sein.“