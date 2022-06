Im September findet der 10. Tomatentag in Aschersleben statt

Gisela Ewe: Als der erste Tomatengarten entstand, glaubte niemand, welches Interesse an diesen roten Früchten besteht.

Am 11. September gibt es den 10. Ascherslebener Tomatentag.

Aschersleben/MZ - Ein besonderes Jubiläum wird in Aschersleben gefeiert. Am Sonnabend, 11. September, soll der 10. Tomatentag zwischen 9 und 13 Uhr wieder Besucher aus der Region und darüber hinaus in den Tomatengarten locken.