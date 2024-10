Die traditionelle Halloween-Party im Fackelschein findet auch in diesem Jahr wieder im Ascherslebener Zoo statt. Was die Besucher erwartet.

Aschersleben/MZ - Wenn Hexen, Mumien, Vampire und allerlei andere Schauergestalten durch den Ascherslebener Zoo geistern, dann ist es wieder soweit: Die traditionelle Halloween-Party steht an. Und damit kleine und große Fans des beliebten Gruselspektakels nicht in Terminstress geraten, wird auch dieses Jahr wieder traditionell einen Abend zuvor, am Mittwoch, 30. Oktober, in die Tieranlage Auf der Alten Burg eingeladen.

Wie es in einer Ankündigung der Aschersleber Kulturanstalt (AKA) heißt, weisen dort in gespenstischem Schein kunstvoll geschnitzte, leuchtende Kürbisse und Fackeln den Weg zur Gruselparty und durch die verschlungenen Wege und Pfade im Zoo. Vorbei an Flamingo, Lama & Co. führen die Lichter durch das Dunkel. In jedem Jahr ein beliebter Anlaufpunkt: das Burgwärterhäuschen, das – von den Mitgliedern des Zoo-Fördervereins zum Hexenhäuschen verwandelt – einen schaurig-schönen Fotospot bietet.

Musik und Feuershow

Angekommen am Dschungelcafé kann an der Feuerschale Stockbrot gebacken werden. Außerdem soll es dort Leckereien aus der Hexenküche geben. Ab 18 Uhr unterhält Uwe Doberstein mit seiner Gitarre und bester Livemusik. Um 20 Uhr folgt der Jugendclub Elf mit seiner Feuershow und sorgt, wie es heißt, „für einen eindrucksvollen Höhepunkt an diesem Abend“.

Laut AKA ist das Verkleiden für das schaurig-schöne Spektakel im Ascherslebener Zoo kein Muss, lohne sich aber, denn im Anschluss an die Feuershow werden die drei besten Kostüme des Abends prämiert.

Beginn ist am 30. Oktober um 17 Uhr, die Zoo-Kasse schließt um 21 Uhr.