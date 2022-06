Idee für die Klimawende kommt von Novo-Tech aus Aschersleben

Aschersleben/MZ - Die nachhaltig aus Holzspänen und einem Polymerverbundwerkstoff in Aschersleben hergestellten Terrassendielen der Firma Novo-Tech sind langlebig und ein Verkaufsschlager. Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft hat sich die Firma auf die Fahne geschrieben. Geschäftsführer Holger Sasse und sein Team setzen auf das „Cradle to cradle“-Prinzip. Das heißt so viel wie „Von der Wiege zur Wiege“. Ein einmal hergestellter Werkstoff soll immer wieder verwendet werden. Anfangs fehlte noch der Nachweis, wo die Terrassendielen geblieben sind, um sie irgendwann wieder zurücknehmen und wieder einschmelzen zu können.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<