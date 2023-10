Seeland-Standesbeamtin Katja Müller-Eckleben hat am Concordia See einen besonderen Trauort geschaffen – und nun ganz spontan selbst dort geheiratet.

Hochzeit mit „Meer“-Blick: Seeland-Standesbeamtin heiratet selbst am Concordia See

Seeland-Standesbeamtin Katja Müller-Eckleben und ihr Mann Denis haben nun selbst am Concordia See geheiratet.

Seeland/MZ - Katja Müller-Eckleben, bisherige Breyer, ist erst seit etwa zwei Jahren die neue Standesbeamtin im Seeland. Ihre Idee war es, dass Paare künftig direkt am wunderschönen Concordia See heiraten können, mit einem romantischen Blick über das weite Wasser. Eine absolute Attraktion, wie sich schon nach kurzer Zeit herausgestellt hat. So sehr, dass sogar die Standesbeamtin hier vor wenigen Tagen ganz spontan selbst geheiratet hat.