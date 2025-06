Dieses Bild zeigt sich seit Montag auf dem Pflaster in der Innenstadt, hier am Holzmarkt. Die Vielzahl der störenden Ölflecken ist nicht zu übersehen.

Aschersleben/MZ - Was ist denn da passiert? Die öligen Flecken, die das Gehwegpflaster in der gesamten Ascherslebener Innenstadt verunzieren, sind nicht zu übersehen. Sie haben sich überall breit gemacht: auf dem Holzmarkt, in der Krügerbrücke, in der Taubenstraße, in der Hecknerstraße. Der Regen, der in den letzten Tagen immer mal wieder gefallen ist, macht sie eine Weile unsichtbar. Kaum ist das Pflaster getrocknet, sind die hässlichen Flecken wieder da.