Auch in diesem Jahr soll es am Ufer des Concordia Sees wieder eine Operngala geben. Der Kartenvorverkauf läuft bereits.

Harzer Sinfoniker bringen italienisches Flair an den Concordia See

Die Operngala am Concordia See gibt es nun schon seit vielen Jahren. Sie ist in der Region zum Geheimtipp in Sachen Kultur geworden.

Schadeleben/MZ - Sitzt man des Abends am Concordia See, schließt die Augen und spürt noch den Hauch eines heißen Tages auf der Haut, könnte man fast meinen, dass man tatsächlich in Italien sei. Eine Illusion, die die Harzer Sinfoniker unter der Leitung von Johannes Rieger – Theaterintendant, Chefdirigent und Musikdirektor – noch perfektionieren werden. Denn am Sonnabend, 23. August, wird an der Seepromenade die Operngala „Italienische Nacht“ zu erleben sein.

Es ist inzwischen schon Tradition, dass die Musiker und die Solistinnen und Solisten des Musiktheaters Harz am Ufer des Sees in eine laue italienische Nacht und die Welt der Oper entführen. Die ist dramatisch, romantisch und herzergreifend zugleich und sorgt vor der wunderschönen Kulisse für Gänsehaut und Wohlbefinden. Johannes Rieger wird dabei in lockerer Moderation auch etwas über die aufgeführten Musikstücke und ihre Hintergründe erzählen.

Reservierung ist bereits möglich

Das Harztheater ist ein traditionsreiches Mehrspartenhaus mit Ensembles in Schauspiel-, Tanz- und Musiktheater, zu dem auch die Harzer Sinfoniker gehören, die für das Programm am Concordia See verantwortlich sind. Da die Gala-Veranstaltung aus der Erfahrung der letzten Jahre immer gut besucht sei, sollten Interessierte sich den Termin bereits jetzt schon vormerken und Plätze reservieren.

Karten gibt es zum Preis von 30 Euro in Schadeleben bei der Seeland-Gesellschaft in der Arche Noah. Dort können sie montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr erworben werden. Auch eine telefonische Reservierung ist möglich, unter der Telefonnummer 034741/91 342.

Start der Operngala „Italienische Nacht“ ist am Sonnabend, 23. August, um 19.30 Uhr an der Seepromenade des Concordia Sees.