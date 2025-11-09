Der HC Aschersleben liefert dem Tabellenzweiten HC Elbflorenz Dresden II einen großen Kampf, führt 19:15 – und verliert am Ende doch 24:26. Wieder fehlt das Glück in der Schlussphase.

HC Aschersleben liefert großen Kampf gegen Elbflorenz II – aber wieder kein Happy End

Jakob Völksch (beim Wurf) verpasste mit seinem HC Aschersleben die Überraschung.

Aschersleben - Was für ein Handballabend im Ballhaus. Der HC Aschersleben hat dem hohen Favoriten HC Elbflorenz Dresden II alles abverlangt – und stand nach 60 intensiven Minuten trotzdem mit leeren Händen da. 24:26 (12:12) hieß es am Ende in einem Spiel, das Leidenschaft, Tempo und Kampf bot – und die Zuschauer zwischen Hoffnung und Ernüchterung pendeln ließ.