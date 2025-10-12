Der HC Aschersleben hat im Kellerduell der Handball-Regionalliga Mitteldeutschland den ersehnten Sieg eingefahren. Und wie! Beim 31:30 gegen Wittenberg-Piesteritz war alles drin: Nervenkitzel, Kampfgeist, große Emotionen.

Andreas Rojewski (Mitte) setzt sich kraftvoll gegen die Wittenberger Deckung durch. Der Routinier der Alligators behauptet den Ball trotz enger Bewachung.

Aschersleben - Ein junger Keeper wächst über sich hinaus, ein Routinier trifft eiskalt, und am Ende liegen sich alle in den Armen. Warum dieser Sieg so viel mehr als zwei Punkte bedeutet. Und wer die Helden des Abends waren.