Dass ihre Partei das Thema Umweltschutz nicht für sich gepachtet hat, weiß Gundel Jahn. „Und wenn sich andere jetzt den Klimabeutel umhängen, dann - na gut. Aber sie müssen das dann auch umsetzen“, sagt die Grünen-Politikerin, die jetzt in den Landtag einziehen will. Geboren ist Jahn, die eigentlich Gundhild heißt aber Gundel genannt werden will, 1960 in Ballenstedt. Nach dem Abitur, das sie 1979 in Quedlinburg abgelegt hat, folgte das Lehrerstudium in Magdeburg - Fachkombination Sport und Deutsch. Nach dem Studium und zwei Jahre an einer Magdeburger Schule ging die berufliche und familiäre Reise nach Aschersleben. Gemeinsam mit ihrem Mann, der aus Thale stammt. Aschersleben sei als Stadt zwar nicht die Liebe auf den ersten Blick gewesen - aber immer noch besser als die damaligen Alternativen Merseburg oder Bitterfeld. Und mit der Zeit der Wende und dem Ende der DDR entdeckte die Wahl-Ascherslebenerin, die inzwischen im Ortsteil Westdorf lebt, dass es möglich ist, Politik auch selbst mitzugestalten. „An dieser Erkenntnis hatte mein Mann einen großen Anteil“, verteilt Gundel Jahn ein Kompliment an ihre sprichwörtlich bessere Hälfte.

