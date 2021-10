Gudrun Steinbach aus Klein Schierstedter wird am Reformationstag gewürdigt

Die Kirche in Crüchern ist Zielpunkt einer Pilgertour auf dem Lutherweg am Reformationstag.

Nienburg/MZ - Mit Gottesdiensten, Konzerten und Veranstaltungen erinnern evangelische Christen in Anhalt zum Reformationstag an die Veröffentlichung von Martin Luthers 95 Thesen 1517 in Wittenberg.

Traditionell ehrt die Evangelische Landeskirche Anhalts am Sonntag, 31. Oktober, Ehrenamtliche aus Kirche und Diakonie in Anhalt für ihr langjähriges Engagement. Das „Anhalter Kreuz“ wird in diesem Jahr ab 14 Uhr in einem Gottesdienst in der Klosterkirche Nienburg verliehen. Die Verleihung übernimmt Kirchenpräsident Joachim Liebig, der auch die Predigt hält.

Wer ausgezeichnet wird

Ausgezeichnet werden im Einzelnen: Heike Lücke (Kirchengemeinde Nienburg), Uwe Gunter Hennig (Martinsgemeinde Bernburg), Gudrun Steinbach (Kirchengemeinde Klein Schierstedt), Rosemarie Bahn (Diakonisches Werk im Kirchenkreis Dessau/ Seelsorge), Wolfgang Bergt (Kirchengemeinde St. Marien Roßlau), Marita Degen (Kirchengemeinde Raguhn), Egon Kupiec (Kirchengemeinde Großbadegast), Helga Olbert (Kirchengemeinde St. Nicolai Ballenstedt) und Barbara Stork (Petrusgemeinde Dessau).

Am Reformationstag findet eine Fahrrad-Pilgertour von Köthen nach Crüchern auf dem Lutherweg statt. Start der Tour ist 13 Uhr vor der Kirche St. Agnus Köthen. Anschließend wird 14 Uhr in Crüchern zu einem Gottesdienst eingeladen, den Pfarrer Andres Karras (Görzig) und Johanne Hübner (Gröbzig) zum Thema „Wie wird der Mensch vor Gott gerecht? Paulus und Jakobus im Dialog“ halten.

Wo Veranstaltungen stattfinden

Im Rahmen der musikalischen Andachtsreihe „Musik und Besinnung“ in der Dessauer Johanniskirche spielt am 31. Oktober, ab 17 Uhr der Organist und Kantor Christian Skobowsky aus Ratzeburg. Es erklingt Orgelmusik zum Reformationsfest unter anderem mit Werken von Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy und Michael Praetorius. Skobowsky war ab 1993 Kantor und Organist der Schweriner St. Paulskirche und von 2002 bis 2007 Kirchenmusiker in Freiberg.

Die Neue Bachgesellschaft betraute ihn mit der künstlerischen Leitung des 82. Bachfestes 2007. Seit 2007 ist Christian Skobowsky Kirchenmusiker am Dom zu Ratzeburg, konzertiert als Organist und Continuospieler und leitet verschiedene Ensembles. In der Kirche St. Marien Roßlau findet am Reformationstag um 17 Uhr ein Konzert mit Werken unter anderem von Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy und Ekaterina Leontjewa statt, die selbst an der Orgel spielt. Unter ihrer Leitung singt der St. Marienchor Roßlau. Im Salzlandkreis finden laut einer Pressemitteilung weitere Gottesdienste und Veranstaltungen statt. Die Übersicht: Schlosskirche Bernburg am Sonnabend, 30. Oktober, ab 17 Uhr; sowie am Sonntag in Crüchern, 14 Uhr; Schackstedt, 10 Uhr; Schackenthal, 9 Uhr; Warmsdorf, Georgskapelle, 10 Uhr.