Großeinsatz für Feuerwehren in Aschersleben

Aschersleben/MZ - Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Ascherslebener Marienstraße hat am Montagvormittag einen Großeinsatz für die Feuerwehren der Region ausgelöst. Ursache war vermutlich ein Feuer in der Küche, das auf die Gastherme in der Dachgeschosswohnung übergegriffen hatte.

Bei Ankunft der Feuerwehren aus Aschersleben und Westdorf stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits in Flammen. Ein Übergreifen des Brandes auf die angrenzenden Häuser konnte knapp verhindert werden, berichtete Einsatzleiter René Knoblauch vor Ort.

Die Marienstraße während des Einsatzes. Foto: Frank Gehrmann

Aus Wilsleben, Schierstedt und Hoym musste im Laufe des Einsatzes Verstärkung angefordert werden. Gelöscht wurde von der Straße aus mithilfe einer Drehleiter sowie von einem benachbarten Hinterhof. Die Feuerwehr Hoym rückte zudem mit einer zusätzlichen Drehleiter an, die über ein Gelenk verfügt, was die Löscharbeiten erleichterte.

Die Bewohner des Gebäudes und der angrenzenden Nachbarhäuser wurden evakuiert. Es wurde durch den Brand niemand verletzt.