Großbrand in zwei Firmen hält Feuerwehren in Aschersleben in Atem

Aschersleben/MZ - Schwarze Rauchwolken ziehen am späten Mittwochvormittag über Aschersleben. Schon von Weitem ist zu sehen, dass es brennt. Im Gewerbegebiet am Ende der Dr.-Wilhelm-Feit-Straße stehen zwei aneinander angrenzende Werkhallen in Flammen. Fensterscheiben sind geborsten, die Dächer teilweise eingestürzt und obwohl die Feuerwehr sehr schnell vor Ort war und alle notwendigen Vorbereitungen zur Löschung getroffen hat, greift das Feuer weiter um sich.