Im Zuge der Neukalkulation der Friedhofsgebühren für die Stadt Aschersleben ist geplant, einheitliche Gebühren für alle Ortsteilfriedhöfe zu erheben. Was die Drohndorfer von diesem Vorschlag halten.

Gräber in allen Ascherslebener Ortsteilen bald gleich teuer?

Die Gebühren auf den Friedhöfen der Ascherslebener Ortsteile sollen in Zukunft überall gleich sein. Auf dem Bild ist der Friedhof in Mehringen zu sehen.

Drohndorf/MZ. - Stimmt der Stadtrat in seiner Sitzung am 29. November der überarbeiteten Satzung über die Erhebung der Friedhofsgebühren für die Ortsteile zu, dann könnte es in Zukunft einheitliche Gebühren für alle Ortsteilfriedhöfe geben.