A36/Wernigerode/Aschersleben/US - Zu Unfällen ist es auf der A36 im Harz und im Salzland gekommen. Dies geht aus einer Meldung der Polizei hervor.

Demnach kam es wegen des einsetzenden Schneefalls und der folgenden Eisglätte seit den Nachtstunden auf der A36 zwischen dem Autobahnkreuz Bernburg und dem Dreieck Vienenburg zu mehreren Unfällen. Ein Fahrzeugführer habe sich dabei leicht verletzt heißt es. Die Autobahn sei mehrfach gesperrt worden.

In der Nacht sei ein LKW auf Höhe der Anschlussstelle Thale in die Mittelleitplanke gerutscht und habe die Richtungsfahrbahn Bernburg versperrt. Der 29 Jahre alte Fahrer sei aber unverletzt geblieben. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an.

Ein weiterer Unfall ereignete sich fast vier Stunden später ebenfalls auf der Richtungsfahrbahn Bernburg, zwischen der Anschlussstelle Wernigerode-Zentrum und dem Parkplatz Regensteinblick, als auf Höhe der Anschlussstelle ein LKW ins Schleudern geriet und gegen die Mittelleitplanke stieß. Der LKW stellte sich quer und versperrte damit erneut die Richtungsfahrbahn.

Ein nachfolgender LKW-Fahrer rutschte in den querstehenden LKW. Dabei verletzte sich der 57 Jahre alte Fahrer leicht an der Hand und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der 61 Jahre alte Fahrer aus dem querstehenden LKW blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden, weshalb die Richtungsfahrbahn Bernburg und der linke Fahrstreifen der Gegenfahrbahn für vier Stunden gesperrt blieben.

Gegen 8 Uhr soll außerdem ein Auto im Kurvenbereich am Autobahnkreuz Bernburg acht Meter die Böschung hinabgerutscht sein, als es von der A14 auf die A36 fahren wollte. Der 31 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.

Zwei Stunden später geriet ein BMW auf Höhe der Anschlussstelle Aschersleben-Ost ins Schleudern und kollidierte mehrfach mit der Schutzplanke bevor er quer zur Fahrtrichtung zum Stehen kam. Auch hier blieb der 33 Jahre alte Fahrer unverletzt.

Insgesamt ereigneten sich auf der A36 seit den Nacht- und Vormittagsstunden sechs Unfälle mit teils erheblichen Materialschäden.