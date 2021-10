Gina Mundkowski ist Preisträgerin für „Junges Ehrenamt“ der Sparkassenstiftungen

Aschersleben/MZ - Als in der Salzlandsparkasse in Staßfurt die diesjährigen Preise für das „Junge Ehrenamt“ verliehen wurden, konnte Gina Mundkowski nicht dabei sein. Ihr ehemaliger Schulleiter Klaus Winter sprang in die Bresche und nahm den Preis stellvertretend in Empfang. Er war es auch, der die 18- Jährige für die Ehrung vorgeschlagen hatte.

Gerade hat die junge Frau das Abitur am Ascherslebener Gymnasium Stephaneum erfolgreich abgelegt. Mit einem Notendurchschnitt von 1,9. „Damit bin ich sehr zufrieden“, freut sich die Ehrenamtspreisträgerin. Vorgeschlagen wurde sie allerdings aufgrund ihrer ehrenamtliche Arbeit als Schulsprecherin sowie als besonders aktives Mitglied im Kreis- und Landesschülerrat. In allen drei Gremien sei sie sehr engagiert gewesen, weiß Schulleiter Winter.

„Im Vergleich war Hettstedt eher nicht die Attraktion“

In Eisleben geboren, hat Gina Mundkowski die Grundschule sowie die fünfte Klasse am Gymnasium in Hettstedt absolviert. Ab der sechsten Klasse lernte sie am Ascherslebener Stephaneum, nachdem die Familie in die Stadt an der Eine gezogen war. Hier habe es ihr von Anfang an gefallen. „Im Vergleich war Hettstedt eher nicht die Attraktion“, schmunzelt die inzwischen ehemalige Stephaneerin aus ihrer jugendlichen Sicht. In der Schule waren es die gesellschaftlichen Fächer wie Psychologie, Ethik und Philosophie, die besonders interessiert haben, erzählt Gina Mundkowski. Auch Musik habe ihr viel Spaß gemacht. Genau wie das Singen im Schulchor. Da waren die Naturwissenschaften fast schon zweite Wahl.

Die Arbeit im Kreis- sowie im Landesschülerrat sei in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht ganz einfach gewesen, habe aber trotzdem gut funktioniert und Spaß gemacht. Das Problem war, dass man sich angesichts der Corona-Pandemie nur wenig in Präsenz treffen konnte. „Da haben uns die anstehenden Probleme und Fragen oft nur als digitale Nachricht erreicht.“ Allerdings hätten auch die gut funktionierenden Kontakte zu Lehrern geholfen.

Freiwilliges soziales Jahr im Caritas Kinder- und Jugendheim in Sandersleben

Derzeit absolviert die Ehrenamts-Preisträgerin erst einmal ein freiwilliges soziales Jahr im Caritas Kinder- und Jugendheim in Sandersleben. Sie wolle sich selbst noch ausprobieren - noch etwas Zeit nehmen, bevor sie eventuell ein Studium beginne. Welche Fachrichtung sei gegenwärtig noch völlig offen. Vielleicht tatsächlich im Bereich der sozialen Arbeit. In ihrer Freizeit mag Gina Mundkowski nicht zuletzt auch das Sporttreiben. Gemeinsam mit Freunden. Schwimmen im Ballhaus sei da - wenn möglich - angesagt.