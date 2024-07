In der Region um Aschersleben haben die Landwirte mit dem Dreschen der ersten Getreidefelder begonnen. Trotz des Regens bleiben die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurück. Welche Ursachen das hat.

Getreideernte in und um Aschersleben beginnt mit durchschnittlichen Erträgen

Im Salzlandkreis wurde mit der Getreideernte begonnen. In den letzten Tagen blieben aufgrund des Wetters die Mähdrescher allerdings auf den Höfen.

Aschersleben/MZ - Bereits Ende Juni konnten die Bauern in Sachsen-Anhalt mit der Ernte beginnen, hatte der Landesbauernverband vor zwei Wochen in einer Pressemitteilung erklärt. Und tatsächlich waren auf den Feldern rings um Aschersleben und Seeland die ersten Mähdrescher im Einsatz. Doch die leichten Niederschläge der letzten Tage lassen die schwere Technik in dieser Woche kaum zum Einsatz kommen.