Frische Sommercocktails im Ascherslebener Tontopp

Aschersleben/MZ - Schnickschnack ist nicht dabei. „Der sieht so schon toll aus“, schwärmt Maria Klempke von diesem leuchtenden Gelborange. Der Yuzu Tonic mit einem Ginlikör ist einer der beiden neuen Sommercocktails, mit denen die Ascherslebener Gaststätte „Zum Tontopp“ ein bisschen Abkühlung in die lauen Augustabende bringen will.

Der zweite Cocktail ist die Melonade - ein Melonenlikör mit kleinen Melonenbällchen. „Das macht was her fürs Auge. Und er ist süßer und fruchtiger“, sagt Klempke, die die Inhaberin der urigen Kneipe Hinter dem Turm ist.

„Wir wollten die Zeit sinnvoll nutzen und haben ein bisschen rumprobiert“

Die Idee für die beiden neuen Cocktails - angeboten werden insgesamt acht plus vier alkoholfreie - kam der fröhlichen jungen Frau während des Lockdowns. „Wir wollten die Zeit sinnvoll nutzen und haben ein bisschen rumprobiert“, gesteht Klempke. „Wir haben geschaut, was wir Neues auf die Karte setzen können.“ Denn wie die anderen Gaststätten musste auch der Tontopp, ein uraltes Fachwerkhäuschen, für Monate die Türen schließen.

„Wir haben außer Haus geliefert“, freut sie sich über die Treue ihrer Kundschaft, die das Angebot angenommen hat. „Über so einen langen Zeitraum.“ Das hat den Betrieb mit seinen sechs Angestellten über Wasser gehalten.

„Es ist noch voller als vor dem Lockdown“

Zu dem ist Maria Klempke eigentlich mehr durch Zufall gekommen. „Ich hatte hier als Kellnerin angefangen - gekellnert habe ich während des Studiums und schnell gemerkt, dass dieser Job genau das Richtige ist.“ Nach dem Abschluss ihres Studiums in Sozial- und Politikwissenschaften hat sie deshalb 2009 den Tontopp einfach übernommen. Der ist nun seit Ende Mai wieder auf. „Und es ist noch voller als vor dem Lockdown“, freut sich die Eigentümerin und empfiehlt unbedingt eine Reservierung. Die Gäste können dann sehen, was noch passiert ist während des Lockdowns. „Wir haben hier komplett umgebaut“, zeigt die Gastwirtin auf den Gastraum. „Vorher war es dunkel, mit wuchtigen Bänken - jetzt ist alles luftiger, offener, heller“, spricht sie von den nordisch-grauweißen Möbeln. „Die sind auch für große Gruppen praktischer.“

Speisekarte wurde auch aufgepimt

Neues gibt es zudem im Außenbereich. Früher hatte der Biergarten Sonnensegel. „Nun“, sagt Klempke, „gibt es neue Markisen und Heizstrahler, da kann man auch im Regen draußen sitzen.“ Die neue Ausstattung wurde grade erst eingeweiht - und den Leuten hat es gefallen. Auch dank der neuen leichten Sommer-Cocktails.

Aufgepimpt hat das Team die Karte übrigens auch beim Essen. „Wir haben jetzt neue Gewürze“, verrät sie und schwärmt etwa von einem Curry-Hähnchen oder dem Gewürz „Knusperschwein“. „Das nehmen wir für unsere Medaillons.“ Und neben den typischen Schnitzeln in allen Variationen - der Renner ist mit Knoblauch - gibt es nun auch zahlreiche Gerichte für Vegetarier. Etwa den veganen Überraschungsteller. Der kommt bei den Gästen an.