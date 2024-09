Der neue Ortschaftsrat von Freckleben verteilt die restlichen Ortschaftsmittel vor allem an Vereine, aber auch an sich selbst.

Freckleben/MZ - Der Ortschaftsrat Freckleben hat in seiner jüngsten Sitzung die Restsumme der Ortschaftsmittel an die Vereine verteilt. 815 Euro standen dem neu gewählten Rat noch zur Verfügung. Das hatte der alte Rat so beschlossen. 2.920 Euro konnte der Ortschaftsrat 2024 insgesamt verteilen, hatte Rüdiger Schulz, Amtsleiter für kommunale Beziehungen und Soziales bei der Stadt Aschersleben, im Frühjahr erklärt.