Aschersleben/MZ - Rund 14 Millionen Katzen soll es in Deutschland geben, was den Stubentiger hierzulande zum beliebtesten Haustier macht. Die schnurrenden Vierbeiner in allen möglichen Rassen und Fellfarben strahlen ja auch immer wieder eine Eleganz bis ins letzte Schnurrhaar aus.

Auch dies soll am 8. August, am Weltkatzentag, gefeiert werden. Gelegenheit für unsere Leser, ihren Liebling in der MZ mal der Öffentlichkeit zu präsentieren. Also schicken Sie uns per Mail einen Schnappschuss von Ihrer Katze an [email protected] unter dem Stichwort „Weltkatzentag“.

Mit ein paar Informationen zum Tier, wie dem Namen, der Rasse, den Vorlieben oder verrückten Ticks - schreiben Sie uns einfach. Wir werden die schönsten Bilder ihrer Lieblinge dann in unserer Ausgabe veröffentlichen.