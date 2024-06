Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Die gute Nachricht kam per Post: Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (Alff) fördert den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Freckleben mit 800.000 Euro. Über den Zuwendungsbescheid, der am 7. Juni eintraf, informierte Oberbürgermeister Steffen Amme (Widab) die Stadträte auf deren letzter Sitzung. Dies sei die höchste Summe, die im Bereich der Feuerwehr in Aschersleben jemals ausgereicht wurde. „Deshalb bin ich heute ein hocherfreuter Ordnungsamtsleiter“, sagt Christian Grossy, in dessen Bereich die Feuerwehren fallen, am Tag darauf.